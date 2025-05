Ce vendredi 9 mai, Jocelyne et Aristène Jenaha ont célébré leurs noces d’or. La famille s’est réunie à La Chaloupe pour fêter les 50 ans de mariage des époux.

Mariés à l’église de Colimaçons le 9 mai 1975, Jocelyne et Aristène forment un couple complice et soudé, parents de 4 enfants et grands-parents de 3 petits-enfants.

Jocelyne âgée de 73 ans est une ancienne aide-ménagère. Elle aime prendre soin de son jardin et de ses fleurs. Aristène, âgé de 79 ans, est quant à lui un ancien ouvrier de l’usine Soreg.

Pour l’occasion, Bruno Domen, maire de Saint-Leu, est venu partager un verre de l’amitié et adresser ses félicitations aux époux.