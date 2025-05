C’est une pratique qui suscite la curiosité. Elle fait partie du quotidien de Bob Steven. Ce professionnel de la suspension corporel a découvert cet exercice à Paris dans les années 90 et le pratique depuis plus de 5 ans à La Réunion.

Bob Steven : « La suspension corporelle ça consiste à poser des crochets dans la peau des gens avec des aiguilles de 3 à 4 mm. Grâce aux crochets, on va suspendre ces personnes avec des cordes, sur des arbres ou des points de suspension. »

Suspendu dans les airs, Bob cherche à repousser ses limites. Pour lui c’est avant tout un art, un sport et une expérience spirituelle : « J’ai l’impression d’avoir un gros piercing de 4mm, après lorsqu’on met sous tension les cordes on a mal, mais après quand on est suspendu on est dans un état de stase. »

Bob prendra la route pour une tournée européenne dans 3 semaines. Il rappelle également que pour pratiquer cette discipline en toute sécurité, une formation en hygiène et salubrité est indispensable.