Ce lundi 9 octobre, des syndicats se sont réunis devant le conseil départemental à Saint-Denis, afin de dénoncer des faits de violences que subissent pour exemple des assistants familiaux au quotidien.

Un rassemblement a eu lieu devant le Palais de la source à Saint-Denis dans la matinée. Plusieurs personnes étaient rassemblées sur l’invitation du syndicat SNT pour dénoncer les violence subit par plusieurs travailleurs sociaux chaque jour. Notamment les assistant familiaux.

"Nous travaillons avec les enfants 24h24h. un courrier a été envoyé au département à l’initiative de deux syndicats, pour dire stop à la violence ", explique Marie Lebon du syndicat des assistants maternels et familiaux et des familles d’accueil.

"Actuellement la violence est un phénomène de mode, on subi fortement ces violences ", pointe du doigt la syndicaliste.

"Nous sommes tous ensemble pour crier cette violence que l’on subit. Les assistants familiaux nous travaillons pour les enfants et on subit des agressions verbales et physiques. (...) Les violences c’est tous les jours comme ça il y en a marre "

Ainsi, les manifestants demande une collaboration, une coordination dans la prise en charge d’enfant et tout, "seul nous ne pouvons pas le faire. "

Pour Maguy, éducatrice en milieu ouvert, "nous les travailleurs sociaux sommes là pour accompagner les familles nou lé là pour accompagner, orienter et aujourd’hui on ne peut plus faire ce travail là correctement".