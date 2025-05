La Ville de Saint-Denis a inauguré ce mardi le plateau sportif de la ZAC Bois Rouge. Pensé pour encourager la pratique libre et créer du lien social, ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation des équipements de proximité portée par la Ville.

Du bitume à la cohésion… Un terrain pour rassembler, bouger et respirer. Face à une demande croissante de sport en plein air, notamment depuis la crise sanitaire, la Ville agit pour proposer aux Dionysien.ne.s des infrastructures accessibles, sécurisées et adaptées aux nouveaux usages. Déjà labellisée « Ville Sport-Santé » en mars 2021, Saint-Denis poursuit ainsi son engagement en faveur de la santé publique et de la lutte contre la sédentarité, le diabète ou encore l’obésité.

C’est en ce sens que la municipalité a engagé un programme de réhabilitation de ses plateaux sportif - certains d’entre eux situés dans les hauteurs du chef-lieu -, dont fait partie le plateau noir de la ZAC Bois Rouge. Lancé en avril 2022, ce chantier a représenté un investissement total de 500 000 €, financé par le Fonds Européen d’Investissement à hauteur de 400 000 € et par la Ville de Saint-Denis, à hauteur de 100 000 €.

Il s’inscrit pleinement dans la politique municipale de modernisation des équipements sportifs de proximité, engagée depuis plusieurs années. À Bois Rouge, les travaux ont consisté en la réfection complète des clôtures périphériques, la pose d’un revêtement acrylique neuf et en l’installation de nouveaux équipements sportifs (buts, panneaux de basket…).

Pensé comme un espace intergénérationnel, le plateau de la ZAC Bois Rouge a vocation à rassembler enfants, parents et grand-parents autour d’une pratique conviviale et partagée du sport. « On est dans cette politique d’hyper proximité, explique la maire Ericka Bareigts. Dans les quartiers, on offre le même niveau de qualité. C’est déjà le troisième équipement sportif réalisé sur la Bretagne. On crée des lieux où les enfants peuvent jouer, mais pas seulement. Ces espaces sont pensés pour tous : parents, grandsparents, associations. Ils doivent vivre, être animés. Ils sont là pour recréer du lien, faire société. Le sport, c’est aussi une question de santé publique, de cohésion, de vivre ensemble. »

Après la rénovation du stade Jean Ivoula et la construction du gymnase Daniel Narcisse en 2024, et dans la continuité de l’ouverture du nouveau plateau de Joinville en début d’année, la Ville de Saint-Denis confirme son ambition pour une offre sportive de qualité, à la fois de proximité et structurante, avec 250 équipements répartis sur l’ensemble du territoire. À travers cet aménagement, la Ville poursuit un objectif clair : faire du sport un levier de transformation urbaine, de lien social et d’épanouissement personnel, à l’échelle de chaque quartier.