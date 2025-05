Le Réunion Food Festival débarque au Jardin de la Liberté à Saint-Denis. Un événement à retrouver dès ce 16 mai, et jusqu’au 18 mai.

Le Réunion Food Festival débarque pour une 2ème édition au Jardin de la Liberté à Saint-Denis. Un événement à retrouver dès ce 16 mai, et jusqu’au 18 mai. Ce festival célèbre la gastronomie et le patrimoine culinaire réunionnais.

Au programme : restaurant gastronomique éphémère, food court des chefs, showcooking et dégustation, ateliers culinaires et artistiques, village des exposants, espaces Ti Baba ou encore concerts et animations.