Plus de 300 manifestants dans les rues de Saint-Denis ce matin. Entre la Mairie du chef-lieu jusqu’à la préfecture, défilé d’un collectif de passagers pour réclamer la réouverture d’une ligne aérienne directe entre La Réunion et Les Comores. Actuellement, les passagers doivent effectuer un stop à Mayotte. Ce qui rallonge considérablement le temps de trajet et le prix des billets. Une délégation reçue dans la matinée par le Cabinet du Préfet de La Réunion.

"On n’est pas des vaches à lait." Un slogan crié haut et fort en signe de ras-le-bol des usagers de la ligne aérienne Réunion/Comores. Pancartes à la main, plus de 300 manifestants protestent contre les conditions excessivement chères et contraignantes pour rejoindre les Comores en avion.

"Quand on a des morts ici, on est obligés de rapatrier nos dépouilles vers la France et de traverser toute l’Afrique pour revenir à Moroni. On demande qu’il y ait une liaison directe entre Saint-Denis et Moroni."

Un sentiment d’injustice pour les passagers, le prix du vol a doublé en 5 ans pour atteindre aujourd’hui près de 1300 euros avec escale obligatoire à Mayotte. L’une des solutions selon les porte-parole de la manifestation : ouvrir le marché à la concurrence.

"On est là pour un seul combat : la réouverture de la ligne directe qui a été assurée par Air France pendant 25 ans. Ils continuent à assurer des vols directs dans toutes la zone de l’océan indien sauf les Comores. Ce n’est pas normal, il faut que le vol direct revienne", indique Ali Mohamed Adbourazk, porte-parole de la manifestation.

Le collectif de citoyens a été reçu à la Préfecture ce matin pour discuter sur ces enjeux jugés cruciaux pour la communauté comorienne de la Réunion.