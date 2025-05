Après trois ans de restauration, la cathédrale de Saint-Denis retrouve son éclat d’antan et séduit à nouveau fidèles et habitants. De la réfection des voûtes à la restauration des moulûres, chaque détail a été soigné.

Une longue période de travaux vient enfin de s’achever pour la cathédrale de Saint-Denis. L’édifice religieux s’est récemment débarrassé de ses échafaudages et engins de chantier. Trois années de travaux minutieux ont permis de redonner à la cathédrale sa couleur jaune originelle. Les habitants ne cachent pas leur émerveillement. « C’est une très belle réalisation. Ils ont remis les statues comme à l’origine. Beaucoup craignaient que la couleur jaune ne passe pas, mais le résultat est magnifique », confie un fidèle enthousiaste.

« C’est très propre et accueillant. C’est très bien, je trouve », ajoute une autre paroissienne, tandis qu’un troisième témoigne : « Je trouve que c’est beaucoup plus joli avec les travaux, les couleurs sont magnifiques. » « Elle est très belle, propre, nette, on a envie de revenir sur place », conclut une habituée des lieux.

Au-delà de l’aspect esthétique, ces travaux avaient également pour objectif de renforcer la sécurité de l’édifice, notamment en consolidant les murs. « Plusieurs équipes de pompiers sont déjà venues pour définir les protocoles à mettre en place en cas d’incendie et imaginer les dispositifs de sécurité pour protéger les œuvres d’art exposées », explique le Père Vincent, curé de la cathédrale de Saint-Denis. « Tout a été prévu pour éviter de perdre trop d’œuvres en cas d’incendie », précise-t-il.

Ce nouveau visage de la cathédrale est aussi une occasion pour les fidèles de se réapproprier leur lieu de culte. « Ils sont contents de retrouver leur cathédrale, et de la retrouver changée aussi, parce qu’évidemment, une couleur qui change sur toute la façade, ça change les habitudes », souligne le curé.