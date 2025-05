Un grave accident s’est produit hier soir au niveau d’un rond point du Boulevard Sud. Deux jeunes femmes ont été violemment percutées par un véhicule et projetées sur plusieurs mètres. La sécurité des piétons est remise en question dans le secteur.

Il est 19h30, hier soir, quand deux jeunes femmes sont violemment percutées par un véhicule.

L’accident s’est produit au niveau du rond-point de la clinique sur le boulevard sud. Un important dispositif de secours a été mobilisé. « Une voiture a percuté deux piétons, expliquait hier le lieutenant Benoît Roussel, chef de groupe Saint-Denis. Les deux personnes sont en urgence absolue et ont été transférées au CHU de Bellepierre. »

Âgées de 20 et 21 ans, les deux piétonnes ont été projetées sur une dizaine de mètres. Au lendemain de l’accident, les riverains pointent du doigt le manque de visibilité : « Il faudrait peut-être rallumer les lampadaires. », « C’est à cause des pétrels que les lumières sont éteintes. », « Tous les matins et tous les soirs, c’est hyper dangereux, les gens ne laissent pas passer. » Depuis le 11 avril, et jusqu’au 7 mai, les lampadaires sont éteints pendant la saison de reproduction des pétrels de barau.

Les deux jeunes femmes souffrent d’un traumatisme crânien et sont toujours hospitalisées en urgence absolue au CHU Nord. Le conducteur pris en charge est en état de choc. Pour le moment, aucun lien direct n’a été établi avec les nuits sans lumières. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.