La ville de Saint-Denis compte une centenaire de plus. Ce vendredi, Denise a célébré son 100e anniversaire.

Ce vendredi 9 mai était un jour exceptionnel pour Denise. Cette Dionysienne a soufflé ses 100 bougies. Elle était entourée de ses proches pour cette journée inoubliable. La nouvelle centenaire a reçu les félicitations de la ville de Saint-Denis pour l’occasion.

"Atteindre un siècle de vie est un événement rare et précieux, témoin d’une existence riche d’expériences, de souvenirs, de joies et parfois d’épreuves traversées avec courage et dignité. Ton parcours force l’admiration et constitue un exemple pour les générations futures", réagit Jean-Max Boyer, élu à la mairie de Saint-Denis.