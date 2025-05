Le Forum Jeunes 360°, organisé par la Ville de Saint-André, propose une immersion unique dans les univers du numérique, de l’image et de l’intelligence artificielle. Cet événement inédit ambitionne de faire découvrir à la jeunesse les carrières innovantes et en forte croissance qui redessinent déjà le monde du travail.

Objectifs

• Valoriser les métiers d’avenir

• Stimuler les vocations et les ambitions professionnelles

• Créer un pont entre jeunes, professionnels et formateurs

• Démocratiser l ’accès à l’information sur les filières technologiques PUBLIC VISÉ

• À partir de 15 ans (Collégiens, Lycéens, Demandeurs d’emploi)

Une vision partagée et concertée : un évènement dédié à la jeunesse Saint-Andréenne

• La politique communale en faveur de la jeunesse regroupe l’ensemble des actions concourant à l’accompagnement des parcours des jeunes vers l’autonomie et s’oriente prioritairement en direction des 13-31 ans. Cette politique jeunesse se formalise par un Plan Local Jeunesse, qui fixe les priorités de la municipalité : Un politique à visée éducative, l’ambition citoyenne, le projet d’avenir, une vision concertée et partagée. Cet événement jeunesse renforce l’attractivité de la politique communale à destination des jeunes saint-andréens. En lien avec les ambitions du Plan Local Jeunesse, la Ville de Saint-André mise sur la découverte des métiers d’avenir : le numérique, de l’image et de l’Intelligence artificielle.

Programme des conférences

RUBIKA :

- Métiers et formations du cinéma d’animation et du jeu vidéo : making-of étudiants - 9h30

EPITECH :

- L’intelligence artificielle : fonctionnement, perspectives, métiers - 10h30

FRANCE TRAVAIL & SIMPLON :

- L’IA au service de la recherche d’emploi - 11h30

GUILLAUME GOINDINPONY : - L’IA au cinéma : menace ou opportunité créative ? - 13h00

ILOI : - Interculturalité, création numérique et IA : La Réunion, territoire d’avenir ? - 14h00

Ateliers & Espaces découverte

ILOI

• ATELIER FOND VERT : FAITES LA MÉTÉO !

• VFX EN DIRECT • CRÉATION D’AFFICHES MODULAIRES • ATELIER 3D

• PROJETS ÉTUDIANTS

• JEUX VIDÉO, ANIMATION, INTERVIEWS

EPITECH

• QUIZ TECH

• ORIENTATION MÉTIERS

RUBIKA

• PRÉSENTATION DES FORMATIONS ET MÉTIERS DU CINÉMA D’ANIMATION & JEU VIDÉO

• ROBOT MBOT2

• JEU D’ASSOCIATION IA/MOTS-CLÉS

SIMPLON

• JEU D’ASSOCIATION - IA ET MOTS-CLÉS

• PILOTAGE D’UN MBOT2 AVEC UN TÉLÉPHONE ORANGE

• CODE DE LA CYBERSÉCURITÉ CITÉ DES MÉTIERS

• MÉTIERS EN VR (GET JOB)

FRANCE TRAVAIL

• INFOS NUMÉRIQUES

• TEST D’APPS

• JEU VIDÉO RECOVR

• FESTIVAL UNIQUES 2025 : L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN ACTION !

MISSION LOCALE EST

• INSERTION PROFESSIONNELLE

Espace Gaming – Alon Pass’ Manette

• TOURNOIS : EA FC 25, MARIO KART, TEKKEN 8, SUPER SMASH BROS

• JEUX LIBRES : UNO, JUST DANCE

• AVEC : LA BANDE ORGANISÉE.RE, COT, FNAC, Ô SALWA

• CONVENTION POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE LA VILLE DE SAINT-ANDRÉ ET ORANGE ANNONCERONT UNE CONVENTION POUR RENFORCER L’INCLUSION NUMÉRIQUE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES.

OBJECTIFS :

• LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

• ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE DIGITALE

• VALORISER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES JEUDI 15 MAI 2025 - 9H00 À 15H00 SAINT-ANDRÉ, LA RÉUNION

CONTACT PRESSE : [email protected] +262 (0)262 58 88 88 WWW.SAINT-ANDRE.RE