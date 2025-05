C’est une aventure qui a débuté en 2024. Rohan Maillot et Anna Cazanove ont ouvert leur propre food-truck 100% 974 à Perpignan. Un petit bout de notre île en hexagone.

- Pouvez-vous vous présenter ?

Nous sommes un jeune couple, tous deux originaires de La Réunion. Le gérant de l’entreprise, Maillot Rohan, 24 ans, est originaire de Saint-André, et moi, Cazanove Anna, 27 ans, je viens de Saint-Denis.

- Quel est votre parcours personnel et professionnel ?

Parcours de Maillot Rohan : après plusieurs expériences dans différents domaines — DJ depuis mon plus jeune âge, puis dans le bâtiment et la boucherie-charcuterie — j’ai suivi une formation en cuisine et sommellerie à Sainte-Clotilde. Cela m’a naturellement conduit vers la restauration. J’ai ensuite travaillé pendant un an dans un restaurant à Saint-Denis, avant de m’installer en métropole.

Parcours de Cazanove Anna : j’ai toujours été attirée par la cuisine. J’ai donc orienté mes études dans ce domaine : bac technologique puis BTS en Hôtellerie-Restauration au lycée hôtelier Christian Antou. J’ai ensuite poursuivi avec une licence Hôtellerie-Restauration et un master en Tourisme.

- Vous avez ouvert votre food truck il y a un an. Pouvez-vous nous parler de cette aventure ? Pourquoi ce choix ?

L’idée d’ouvrir un food truck s’est imposée naturellement. Je suis passionné de cuisine et animé par l’envie d’entreprendre. Ce que j’aime, c’est faire découvrir mes recettes et mes idées, tout en transmettant le savoir-faire culinaire de mes grands-parents, la cuisine traditionnelle de chez nous.

En réalité, l’aventure a commencé bien avant l’ouverture, avec la réflexion autour du projet, la recherche d’emplacements, de fournisseurs et surtout, la construction du food truck, que j’ai réalisée moi-même.

- Que proposez-vous comme plats ?

Dans le food truck, nous proposons les spécialités réunionnaises, notamment l’incontournable rougail saucisse, toujours à la carte et très apprécié des métropolitains. Nous proposons également un plat du jour, qui varie selon mes inspirations et les produits de saison disponibles chez nos fournisseurs : shop suey, massalé, boucané… Tous les grands classiques y passent.

Côté snacking, nous proposons des sandwichs gratinés ou américains, au bouchon, au sarcive poulet ou au poulet mariné.

Mais ce qui plaît particulièrement, ce sont nos samoussas maison : au poulet, au poisson et au fromage.

Quels sont les avantages et les difficultés de votre métier ?

Le principal avantage, c’est la dimension humaine. Je rencontre des personnes de tous horizons, qui partagent leurs histoires et leur lien avec La Réunion. Être entrepreneur, c’est aussi être libre : je fais ce que j’aime et je crée selon mes envies.

Mais la restauration, c’est aussi un métier exigeant, physiquement et mentalement. Les journées sont longues, passées debout, avec des charges à porter, la chaleur parfois étouffante en été (jusqu’à 50°C près des plaques !). À cela s’ajoute la gestion des clients, des commandes et de la caisse.

Être entrepreneur demande aussi de nombreuses compétences annexes : je ne fais pas que cuisiner. Je m’occupe aussi du marketing, de la comptabilité, de la gestion des stocks…

- Avez-vous une clientèle fidèle aujourd’hui ? Des Réunionnais de la région ? Quels sont leurs retours ?

Oui, nous avons une clientèle fidèle, très variée : des Réunionnais en quête des saveurs de leur île ; des métropolitains ayant vécu ou voyagé à La Réunion, qui retrouvent un peu de leur expérience à travers nos plats ; et des curieux attirés par le fameux rougail saucisse ! Les retours sont très positifs, et ça nous motive à continuer.

- Quel message souhaitez-vous transmettre aux Réunionnais ou à ceux qui -veulent entreprendre comme vous ?

Pour se lancer, que ce soit dans la restauration ou un autre domaine, il faut beaucoup de courage et de ténacité. Il faut croire en soi, en son projet, et bien s’entourer. Des moments difficiles, il y en aura, mais avec de la passion, du soutien et de la persévérance, on tient bon. Au final, le plus important, c’est de se lancer, malgré les peurs et les doutes.

- Un dernier mot ?

Big up à tous les Réunionnais dans le monde ! Et vien goûter marmaille !