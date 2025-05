Mai est propice à la célébration de la déesse Mariamman chez les Tamouls mais ce mois est également associé à Marie chez les chrétiens. Les deux figures religieuses seront célébrées par leurs communautés réunionnaises.

Le mois de mai coïncide avec le temps pascal, chez les chrétiens, il est consacré à Marie. La coutume est née à la fin du 16ème siècle, à Rome. Pendant les 31 jours du mois de mai, les fidèles sont invités à faire une prière mariale renforcée. À l’époque, les enfants étaient invités à se ressembler autour de l’autel de la Sainte Vierge et de lui offrir les fleurs du printemps, symboles des vertus chrétiennes. Le mois de Marie est célébré dans les paroisses et dans les familles.

Chez les Tamouls, le mois de mai est quant à lui consacré à Mariamman. Déesse de la fertilité et de la pluie, elle est surtout célèbre pour être la déesse des maladies. On la prie pour avoir des enfants en bonne santé et elle est vénérée par un très large panel de la société du Tamil Nadu.

Mai est le mois de Mariamman et de Marie. La ressemblance des noms, la couleur blanche emblématique et d’autres coïncidences, ont pu parfois conduire à une assimilation entre les deux figures religieuses.