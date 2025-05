La saison des communions ne va pas tarder à démarrer, le moment de sortir les habits blancs et les dragées. La communion est un événement essentiel pour les jeunes fidèles et leurs familles, alors il faut s’y préparer et anticiper. Du côté des magasins spécialisés, c’est déjà la fête dans les rayons.

Dernières emplettes avant le jour J. Comme chaque année, la communion est une tradition qui se fête en grande pompe, même si le budget peut-être parfois serré. "Le budget c’est là où ça se corse, on fait avec ce qu’on a, dans la simplicité. L’important est de passer un bon moment et qu’on le célèbre correctement". Pour Raphaël, jeune garçon de 10 ans, il n’est pas question de laisser un détail de côté, tout doit être parfait. "Je suis venu chercher des dragées. Je vais fêter ma communion avec ma famille et les gens que j’aime." Robe blanche, pièce montée ou encore décoration de luxe. En moyenne le budget par famille s’élève à plusieurs centaines d’euros. Un événement religieux qui se transforme en vrai temps fort commercial pour les boutiques spécialisées. "Les périodes de confirmation, baptême et communion sont vraiment des moments forts. Depuis qu’on a mis les décorations, on reçoit tous les jours des clients". Dans toute l’île, les célébrations des communions vont se dérouler jusqu’à fin juin.