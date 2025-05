Ils sont tout juste promus, mais ils ont déjà imposé leur rythme dans le championnat de Régionale 1. L’ES Dominicaine enchaîne les victoires, l’équipe est actuellement en tête de classement. Une belle performance pour cette équipe revenue dans l’élite après presque 50 ans d’absence.

Qui sont ces irréductibles footballeurs du club de l’ES Dominicaine ? À peine montés dans l’élite, ils occupent la première place du classement de Régional 1. Pour les jeunes supporters, il n’y a pas de doutes, les footballeurs du club de L’Etang-Salé sont trop forts.

"Ils gagnent contre tout le monde. J’estime qu’ils sont à leur prime et j’espère qu’ils vont gagner le championnat".

Promue en Régional 1 cette saison, l’ES Dominicaine ne joue pas les figurants, au contraire, elle accumule les succès. Pour poursuivre cette dynamique, un kop de supporter s’est monté pour mettre l’ambiance dans les tribunes. "Dans le football, le 12e homme est primordial, ça boost les joueurs. Après 48 ans d’attente, c’est un moment qu’on savoure", indique Josian, membre du KOP de l’ES Dominicaine.

"Que ce soit en bus ou en voiture, les supporters sont là. On voit que les anciens reviennent au stade. Cela fait des années qu’on n’a pas vu ça", explique Johny Leperlier, vice-président de l’ES Dominicaine.

Avec les bons résultats vient aussi la notoriété, que les joueurs doivent désormais apprendre à gérer. "Quand on joue le week-end, on sent le 12e homme et on sent une ambiance positive, ça fait du bien à la ville", réagit Vincent Crayer, gardien de but de l’entente sportive dominicaine.

Des joueurs et un entraîneur qui gardent les pieds sur terre. L’objectif numéro 1 est le maintien. "La saison est longue, on va rester à notre place et continuer notre projet. Ce qui nous intéresse vraiment c’est la stabilité du club. On fera le bilan en fin de saison", Serge Tsilavina Ralaikoa "Bob", entraîneur de l’ES Dominicaine.

Prochain rendez-vous dès demain à Saint-Joseph face au champion en titre. Leurs fidèles supporters seront bien évidemment présents, ils feront le déplacement en bus pour l’occasion. L’Étang Salé, terre de rugby, montre désormais qu’elle sait aussi briller sur les terrains de football.