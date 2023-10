Ce dimanche aura lieu l’ordination de Pascal Chane-Teng au Chaudron à Saint-Denis. Le jeune Raynaud Sadon est présent pour l’occasion et chantera devant des milliers de personnes.

Les fidèles sont déjà présents par milliers sur l’esplanade du Chaudron. Certains sont arrivés très tôt ce matin. La journée a débuté dès 9h avec un temps de louange. Vers 11h30, plusieurs artistes péi seront en concert.

Ce sera notamment le cas de Raynaud Sadon, vainqueur de l’émission The Voice Kids. Pour le jeune homme, ce sera sa plus grande scène. Il se confie quelques minutes avant de monter sur scène.

"Je suis très content,c’est un grand jour. J’ai fait ma confirmation il y a peu de temps. Je crois en Dieu et j’espère qu’il va m’aider jusqu’à la fin. Je vais chanter quelques chansons pour le public et pour le seigneur. Aujourd’hui ce sera ma plus grande scène. J’espère qu’ils seront heureux e qu’ils vont apprécier ma chanson", explique le jeune homme.