Didier Grand, Directeur général du Crédit Agricole, est poursuivi pour des faits d’injure publique devant le Tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il lui est reproché d’avoir présenté, lors d’une réunion, une diapositive photo d’un salarié de type malbar, accolé du texte « Vilain, Voleur, Vantard, et Veinard ».

C’est un dossier qui était attendu ce matin. Le procès s’est ouvert ce 16 mai devant le tribunal de Champ-Fleuri. Une demande de nullité sur la forme a été demandée par l’avocate de la défense dès le début de l’audience. Cette affaire oppose le directeur du Crédit Agricole, Didier Grand à deux cadres et plusieurs syndicats qui se sont portés parties civiles.

Il est reproché au numéro 1 de la banque des propos injurieux et racistes à l’encontre de la communauté tamoule, sous la forme d’un PowerPoint où il était inscrit « Malbar 3V (vilain, voleur, vantard) ». Des mots qui s’adressaient à l’un des employés de la banque. Une scène qui s’est déroulée devant 600 personnes lors de la réunion annuelle du Crédit Agricole en décembre 2023. Était-ce de l’humour ? Ou alors du racisme ?

« Monsieur Grand, par l’intermédiaire de son avocat, voulait que l’affaire ne soit pas jugée, a soulevé des moyens de nullité mais le tribunal a joint l’affaire au fond, indique maître Léopoldine Settama, avocate des parties civiles. L’affaire est en cours d’examen et nous attendons qu’elle aille jusqu’au bout. Nous ne sommes pas là pour l’argent parce que nous avons demandé 1 euro de dommages et intérêts. Nous souhaitons qu’à La Réunion, les gens sachent que se comporter de cette façon n’est plus acceptable. On a subi, il faut arrêter les injures à caractère raciste. Le résultat de l’audience, ce sera le bonus. On ne peut pas prendre l’habitude de se faire insulter. C’est du racisme ordinaire. »

Du côté de la défense, on brandit le drapeau de la libre expression et on réfute formellement toute intention raciste ou injurieuse. Aucune excuse n’a été effectuée suite à cette accusation. Plusieurs personnes de la communauté tamoule sont venues apporter leur soutien ce matin.

Le délibéré sera rendu le vendredi 23 mai.