Et si le cumul des mandats revenait ? Une proposition de loi pourrait le concrétiser pour les plus petites communes, alors que depuis 2014 il est interdit de cumuler mandat local et national.

À Salazie, il y a deux ans Stéphane Fouassin a été élu sénateur. Après 25 ans à la tête de la commune, il doit délaisser son écharpe de maire. Il est impossible de cumuler plusieurs mandats, une double casquette qui pourrait devenir possible et qui questionne les habitants. "Soit sénateur soit maire, un seul mandat pour un seul homme. Je trouve qu’il gagne déjà beaucoup, un mandat, ça suffit". "Je pense que deux c’est trop, il y a déjà beaucoup de travail à faire pour un mandat" D’autres en revanche n’y voient pas d’inconvénient. "Je ne pense pas que cela va changer la vie des commerçants en général, donc cela ne me dérange absolument pas". Stéphane Fouassin, ancien maire de Salazie et maintenant sénateur avoue à demi-mot vouloir se représenter en tant que maire si la loi passe. "Dans les petites communes où il y a moins de travail, moins de présence obligatoire, je pense que c’est largement faisable. Je voterai pour cette loi pour que l’on puisse avoir des députés-maires et des sénateurs-maires qui soient au contact de la population". Michel Dennemont, ancien Sénateur et maire des Avirons dû lui aussi démissionner de son poste de maire pour se consacrer à celui de sénateur de 2017 à 2023. "Sauf si on va en tant que jeune au Sénat, on se coupe de cette population et on est hors sol. Ce projet de cumul, je pense que c’est plutôt une bonne idée". Contactée, l’actuelle maire de Salazie, Sidoleine Papaya n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet. Depuis 2014 il est impossible de cumuler les mandats de parlementaire et de maire. La proposition de loi devrait être prochainement votée à l’Assemblée Nationale puis au Sénat.