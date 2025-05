Ce dimanche 11 mai, des milliers de pilotes de deux-roues ont posé leurs motos et leurs casques devant l’autel pour la traditionnelle messe des motards à la Plaine des Cafres. Ce rendez-vous spirituel permet aux participants de se recueillir et de rendre hommage aux pilotes tués sur les routes dans des accidents.

Venus des quatre coins de l’île, des milliers de motards se sont réunis à la Plaine des Cafres ce dimanche 11 mai pour la traditionnelle messe qui leur est dédiée. De nombreux participants sont croyants, pour eux, cette bénédiction est une source de sérénité sur la route.

"La bénédiction c’est d’abord la sécurité et la sécurité c’est primordial. Je pense qu’il y a quelqu’un là-haut qui nous surveille".

Plus de 10 000 motards ont envahi le site de Miel Vert dans une ambiance festive et spirituelle. Touché par l’ampleur de l’événement, Joss n’envisage pas de manquer ce rendez-vous annuel. "C’est très important pour moi de faire bénir ma moto, mon casque et mes équipements, je ne peux pas ne pas venir. Les chants me donnent des frissons, c’est impressionnant. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens".

L’Évêque Mgr Pascal Chane-Teng a traversé les allées pour bénir des dizaines de casques disposés devant l’hôtel. Un moment de recueillement permettant de rendre hommage aux motards qui ont perdu la vie sur les routes. "Sur le chemin de notre vie, que le Seigneur soit notre berger et nous donne l’espérance. Aujourd’hui nous prions pour ceux qui nous ont quittés sur la route".

Un moment fédérateur qui continue de rassembler. Patrice Thien-Ah-Koon, maire du Tampon se dit particulièrement heureux d’accueillir une nouvelle fois les fervents passionnés de moto. "Tous les ans, nous avons cette joie d’accueillir l’ensemble de la communauté des motards. Je pense qu’il est important de se retrouver autour de ceux que nous aimons tous".

Pour rappel, 12 motards sont décédés sur les routes réunionnaises en 2024.