Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable.

À la Réunion 4 plages sont labellisées : Saint-Leu Plage centre Poste MNS, Saint-Paul Plage Boucan Canot, Plage Roches Noires, Plage Ermitage Centre La Passe. Ainsi que le port de Saint-Gilles-les-bains.

Cet été, 388 plages et 104 ports de plaisance pourront hisser le drapeau bleu. Ces 492 sites littoraux et continentaux œuvrent à l’échelle de leur territoire en faveur d’un tourisme plus respectueux de l’environnement, des écosystèmes et de la santé des êtres humains.