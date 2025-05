Ce jeudi 8 mai, le nouveau Pape a été désigné par les 133 cardinaux du Conclave. Il succède au pape François.

Léon XIV, un pape multiculturel, proche du peuple. Les fidèles l’ont découvert, ému, au balcon de la Basilique Saint-Pierre. Les premières déclarations de Léon XIV, étaient placées sous le signe de la Paix. Un message qui devrait guider son pontificat selon Mgr Gilbert Aubry.

"Il a donné la parole au Christ pour pouvoir annoncer la paix qui vient du Christ. Ensuite il a associé Marie et il a salué toutes les personnes qui étaient sur la place et sur les médias. Il est allé par cercles concentriques dans ses souhaits de paix. D’abord la personne humaine, ensuite la famille, puis la société et le monde".