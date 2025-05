Focus aujourd’hui sur Owen Virin. Ce jeune Réunionnais âgé de 20 ans est en deuxième année d’étude de technicien entrepreneur en agriculture. Pendant son alternance, il a eu une révélation en découvrant le métier de gardien de cabris aux côtés de Boris Astourne (association Zanbrovat Dann Karodbwa) dans le Savane.

Chaque jour, Owen fait le trajet de Sainte-Marie jusqu’à l’Ouest et ses sentiers : entre 10 et 20 kilomètres de marche.

"Je commence le travail très tôt le matin, c’est mon frère qui me dépose ou parfois ma tatie ensuite je prends le bus. Cette passion a été transmise par mon père qui était éleveur et planteur. Depuis petit, je marchais avec lui. Il n’est plus là aujourd’hui, mais je fais ça pour lui. J’espère qu’il me voit de là-haut et qu’il est fier de moi. Je sais qu’il veille sur moi. "

"Là il y a eu un nouveau-né, donc je vérifie s’il va bien, s’il est en forme. Après 5 mois de gestation, on est toujours content quand un petit arrive. J’aide parfois les chèvres à mettre bas, donc j’ai une attache plus forte avec les petits. "

"Avec les cabris, on pratique l’éco pastoralisme, ils se nourrissent essentiellement des espèces envahissantes dans la savane. Donc ils entretiennent en même temps le paysage. Quand je siffle, ils entendent ma voix et ils sont rassurés."

"Le métier de gardien de cabris c’est un métier lontan comme on dit. Malheureusement on perd de plus en plus cette tradition. C’est important de la faire perdurer, car La Réunion on a des métiers qui n’existent pas ailleurs. Moi j’aime mon île, les cabris et la savane. Le plaisir avec les cabris dans la savane c’est qu’on est au calme, il n’y a pas de bruit et ils ont l’air heureux surtout, et moi aussi pareil. "