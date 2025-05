Une consultation publique se tient ce dimanche à Sainte-Marie. Les habitants sont invités à se prononcer pour ou contre le centre d’enfouissement prévu à Beaufonds. Le SYDNE, le syndicat intercommunal de traitement des déchets évoque un projet d’intérêt général, mais les habitants de la ville craignent des nuisances.

Pour ou contre le projet d’enfouissement des déchets à Sainte-Marie ? Ce dimanche, les votes s’enchaînent et se ressemblent. "On n’est pas d’accord, on habite près de l’Église de Sainte-Marie et on sent l’odeur de Sainte-Suzanne. S’il y a un centre d’enfouissement près de chez nous, on ne pourra plus vivre. Si on respire cette odeur tous les jours, on va être malade".

Pour participer, il suffisait d’être résident de Sainte-Marie et de présenter une pièce d’identité.

Cinq bureaux de vote ont été ouverts pour l’occasion, de 8h à 18h. Les inquiétudes des riverains sont nombreuses : odeurs nauséabondes, risques de pollution des nappes phréatiques, ou encore les nuisances liées au ballet des camions.

"On vote pour voir s’ils vont prendre en considération ce vote. Ce centre d’enfouissement va nous pourrir la vie".

Un enjeu de taille plane sur le scrutin : pour que ce référendum ait une véritable valeur, au moins 50 % des électeurs inscrits doivent s’exprimer. Un seuil difficile à atteindre, surtout pour une consultation locale.

"Est-ce que cela va nous impacter ? À quel endroit précis cela va se faire ? Tout à l’heure une dame me disait qu’elle n’avait eu l’information que depuis hier. J’habite au centre-ville, est-ce que je vais être impacté par les odeurs ?", s’interroge Jean-Louis Latouche, président du bureau n°1 et élu à la mairie de Sainte-Marie.

Pour rappel, l’actuel site d’enfouissement arrive à saturation. Ce projet à Beaufonds a été retenu par le syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l’Est (sydne). Les résultats sont attendus ce soir, à la clôture des bureaux de vote.