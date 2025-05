GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne, foulera à nouveau le sol réunionnais en novembre 2025.

GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne composé des frères Thomas et Benjamin Pouzin, a annoncé un concert à La Réunion à la fin de l’année 2025 au mois de novembre.

Glorious est un groupe de renommée nationale, qui s’est déjà produit à La Réunion depuis plusieurs années. Des dizaines de milliers de personnes assistent à leur concert comme en 2023 à la Ravine Saint-Leu.

Le groupe a un lien particulier avec notre île comme le soulignent les deux frères : "J’ai un lien particulier avec la Réunion je suis déjà venu en voyage de noces ici. Avec mon épouse j’ai pu découvrir l’île et la culture créole. On apprécie vraiment de venir ici avec Benjamin. Déjà la nourriture on mange tellement bien avec vous. Et il y a une chaleur dans l’accueil. Une chaleur dans le chant, la ferveur. Quand on lance nos chants ici il y a une ferveur quand le peuple de la Réunion se met à chanter nos cantiques. Pour nous c’est vraiment une émotion incroyable. C’est intense".

Le groupe sera en concert à Saint-Paul Expo-bat le samedi 22 novembre 2025. La billetterie sera ouverte dès ce week-end.