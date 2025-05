Le bal des municipales se poursuit. À moins d’un an du scrutin, les candidatures se déclarent partout dans l’île. Ce samedi après-midi, Virginie Gobalou a annoncé sa candidature.

L’élue à l’opposition a affirmé ses ambitions et a également annoncé la création d’un mouvement politique.

"Conviction Réunion porte l’engagement sur plusieurs sujets préoccupants. Le volet social, le volet économique, le volet culturel, le volet environnemental et le volet sportif. Nous travaillerons sur différents thèmes qui sont en lien avec les compétences d’une collectivité municipale. Nous travaillerons aussi, avec les membres de notre liste, sur des projets qui concernent l’intercommunalité. C’est une élection ou on va élire les élus municipaux et les conseillers et conseillères communautaires".