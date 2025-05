Ce jeudi 15 mai à un des élections municipales, Nadia Roche Lesquelin fonctionnaire territoriale de profession, annonce sa candidature pour les Municipales de 2026 aux Avirons.

Aux Avirons, top départ à la course aux municipales 2026 pour l’opposition.

Nadia Roche Lesquelin : « Je me présente officiellement aujourd’hui. J’ai 11 ans d’expérience en politique. J’ai été élue en 2014 sur la liste de Michel Dennemont comme conseillère municipale. De 2017 à 2020, j’ai pu travailler aux côtés de René Mondon. Ensuite j’ai été approchée par le maire actuel en 2020. J’ai été élue en 2020 en qualité d’adjointe au maire avec une délégation à la régie technique communale et sécurité routière. Je bénéficie donc de ses 11 ans d’expériences et j’ai souligné que je suis issue d’une famille de militantisme donc j’ai toujours grandi avec cette politique. Et comme dirait Michel Dennemont, j’ai ce virus, voilà pourquoi je m’engage aujourd’hui. »

Une annonce faite lors d’une conférence de presse. Michel Dennemont, ancien maire de la commune, est numéro 2 sur cette liste ouverte nommée « Ensemble retrouvons notre qualité de vie ».

« Aujourd’hui je lui apporte tout mon soutien car avec la politique actuelle du maire, nous sommes entrain de perdre notre qualité de vie que nous avions aux Avirons. J’apporte surtout mon expérience comme ancien maire de la commune, la sagesse veut aussi que je cède ma place aux jeunes. Nadia pourrait devenir la première femme maire aux Avirons. »