Le week-end dernier, trois jeunes athlètes réunionnais ont porté fièrement les couleurs de leur île aux Championnats du Monde de Street Workout, organisés du 24 au 27 avril à l’ASICS Arena de Sofia. Face à plus de 300 compétiteurs venus de 50 pays, ils ont fait preuve de détermination et de combativité tout au long de l’événement.

Corentin Jardinot (La Montagne) et Kevin Seychelles (Rivière Saint-Louis) ont participé à l’épreuve de force dans la catégorie "léger", combinant tractions lestées (32 kg), dips lestés (48 kg) et muscle-ups au poids du corps. Ils se classent respectivement 17ᵉ et 18ᵉ avec 49 et 44 points, signant une encourageante première entrée sur la scène internationale.

En freestyle, Angelo Merion, médaillé de bronze en 2023, malgré des passages sans fautes n’a pas réédité son exploit cette année, mais parvient tout de même à se hisser dans le top 8, confirmant une certaine régularité mais laissant entrevoir une marge de progression.

Du côté de la délégation française, les féminines qui se sont particulièrement illustrées :

• Anastasiia Starovoitova remporte l’or dans la catégorie "absolute power female"

• Léa Depagneux décroche l’argent en "freestyle female heavyweight"

• Yoann Hamon s’adjuge l’argent en "freestyle vétéran"

Pour les athlètes réunionnais, cette première immersion dans la compétition internationale a été riche en enseignements. Au-delà des résultats, ils repartent avec une expérience précieuse et des liens renforcés avec des athlètes du monde entier, notamment ceux venus à La Réunion en mai dernier dans le cadre du StreetFit Exchange, un projet Erasmus+ porté par l’association Bek la barre.

« Ce n’est qu’un début. Ils reviendront plus forts et inspireront les jeunes pratiquants de l’île », souligne l’équipe encadrante.