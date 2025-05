Pour débuter le mois des fiertés, l’association Pilon organise la seconde édition du Tour de l’île Arc-en-ciel en partenariat avec Car Jaune et la Région Réunion, qui partira le 11 mai 2025 à 08h00 du débarcadère de St Paul.

Un tour de l’île haut en couleurs, inclusif et intergénérationnel

Après le succès de la première édition, cet événement unique revient pour offrir une journée festive, gourmande et solidaire à toutes celles et ceux qui veulent redécouvrir les richesses de notre île dans un esprit de partage, d’inclusion et de respect.

Cette année encore, le repas est inclus dans le tour de l’île, avec une nouvelle collaboration savoureuse : Dada Burger, entreprise de Saint-Benoît proposant des burgers 100 % créoles à base de macatias, de mayonnaise au combava et de viande locale, pour une pause déjeuner résolument péi et engagée.

Un moment de joie pour tous

Ce tour de l’île a une vocation toute particulière : redonner l’accès à cette tradition réunionnaise aux personnes LGBT qui, du fait du rejet familial ou des remarques homophobes et transphobes, ne peuvent plus vivre ces moments dans leur entourage. Il s’agit de recréer un espace bienveillant, sécurisé et festif, où chacun peut se sentir libre d’être soi-même.

Pour les personnes isolées ou n’ayant pas de moyen de locomotion, cette journée représente une occasion rare de découvrir les paysages et monuments de La Réunion, souvent inaccessibles au quotidien.

Une édition intergénérationnelle

Grande nouveauté cette année : l’association Pilon s’est associée à plusieurs clubs seniors pour permettre à nos gramouns de participer eux aussi à cette journée exceptionnelle. Un beau moment de rencontre entre générations, dans un esprit de famille élargie, où se mêlent souvenirs, échanges et sourires.

Animations tout au long du parcours

Tout au long de la journée, des animations culturelles viendront rythmer les étapes du tour. Ainsi, sont prévus des animations de séga piqué et de danse traditionnelle, des quizz autour de la culture et de l’histoire de La Réunion et des cadeaux seront également offerts par les partenaires de l’événement.

Le Tour de l’île Arc-en-ciel, c’est bien plus qu’un voyage autour de La Réunion : c’est une célébration de l’amour, du respect, de la culture et du vivre-ensemble.

Pour plus d’informations ou pour réserver sa place :

https://www.helloasso.com/associations/pilon/evenements/tour-de-l-ile-arc-ciel-ciel-2025