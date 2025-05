Le combattant martiniquais Jordan Zébo a remporté, vendredi 16 mai 2025, une victoire précieuse lors de son septième combat sous la bannière de l’Ares 30, à l’Adidas Arena.

Surnommé « Le Fauve », Jordan Zébo s’impose comme l’un des grands espoirs du MMA français. Vendredi 16 mai, il a signé une nouvelle victoire en dominant Wissame Akhmouch par décision partagée, devant le public de l’Adidas Arena à Paris.

Derrière cette performance, son entraîneur, le Réunionnais Brice Cadenet. Ancien boxeur professionnel, il est aujourd’hui une figure reconnue dans l’univers du combat. Il a affronté Tony Yoka en 2011, a été vice-champion du monde de kick-boxing, champion de l’océan Indien, médaillé d’or aux JIOI et champion international de boxe anglaise. Arrivé en 2024 à la MMA Factory, l’une des salles les plus réputées de France, où Francis Ngannou a fait ses débuts et où s’entraîne Ciryl Gane, Brice Cadenet y rencontre Jordan Zébo et l’accompagne depuis.

Son influence en tant qu’entraineur s’est fait sentir sur le ring. Les deux derniers rounds ont été dominés par des échanges en boxe anglaise, discipline dans laquelle Cadenet excelle.

La soirée parisienne a aussi été marquée par d’autres grands noms du MMA, notamment Baïssangour Chamsoudinov, alias « Baki », qui a décroché sa première ceinture face au Brésilien Thiago Lima.