Elles sont inspirées par ce qu’elles ont pu voir sur le grand écran des dernières soirées de Miss Réunion. Les candidates au concours de beauté avaient rendez-vous pour un premier casting ce samedi. Comme chaque année, c’est le Sud qui ouvre le bal. À la mairie de Saint-Pierre, les jeunes femmes intéressées ont enchaîné entretien et défilés.

Top départ pour le début des castings de Miss Réunion 2025. Ce samedi 17 mai à Saint-Pierre, une quinzaine de candidates se sont présentées au comité d’organisation. Entre talon et paillettes, pour beaucoup c’est un rêve de petite fille qui se concrétise.

"Je me suis dis pourquoi pas me lancer cette année. J’admire les filles qui se présentent tous les ans à Miss Réunion, je suis sortie de ma zone de confort cette année".

"Je voulais me présenter depuis longtemps, mais je suis mariée et j’ai un enfant. Maintenant les critères ont changé, il y a quelques années je ne pouvais pas me présenter".

Au final 12 candidates feront partie de la grande sélection. Un parcours qui demande de grandes qualités, mais pas de quoi s’effrayer, les organisateurs sont là pour les guider. "Miss Réunion reste le concours le plus médiatisé. Elles ont peur, mais on est là pour les mettre à l’aise, on a vraiment une équipe qui est là pour travailler dans tous les domaines. N’ayez pas peur, venez vous inscrire", réagit Amida Hussen, directrice de la société Miss Réunion.

Un concours exigeant où la personnalité des candidates pèse dans la balance. Pour Aziz Patel, président du comité Miss Réunion, la course à la couronne requiert de la détermination. "Quand on parle de Miss, il y a une part importante de la beauté, mais cela ne suffit pas. Aujourd’hui, pour être Miss Réunion il faut avoir de la motivation, de la personnalité, du caractère, des causes à défendre et surtout un gros potentiel de communication".

D’autres castings sont organisés le vendredi 23 mai à Sainte-Suzanne et le samedi 24 mai à Saint-Denis.