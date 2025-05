Miss International France est un concours de beauté qui sélectionne la candidate française pour le concours mondial de Miss International (3e en termes d’importance (Derrière Miss Univers et Miss Monde)) créé en 1960 et qui s’est principalement tenu au Japon. Élue Miss Saint-Joseph 2024, la Réunionnaise Manon K/Bidi représentera notre île à Miss International France.

Qui est Manon K/Bidi ?

Je m’appelle Manon K/BIDI, j’ai 23 ans et je viens de la ville de Saint-Joseph à La Réunion, une île où les cultures se rencontrent, se mêlent et s’enrichissent. Titulaire d’un Master en Management de la Communication, formée en communication interculturelle, et diplômée d’une licence de chinois j’ai toujours eu à cœur de tisser des liens entre les peuples, les idées et les générations. Passionnée par les langues, les échanges culturels et les enjeux sociaux, je me suis engagée depuis plusieurs années dans des actions concrètes : projets éducatifs, sensibilisation à la solidarité intergénérationnelle, initiatives environnementales et coopération internationale. Aujourd’hui, je poursuis cet engagement à travers un service civique en communication au sein d’un centre de formation militaire adapté, dédié à accompagner les jeunes éloignés de l’emploi. Une mission qui me tient particulièrement à cœur, car elle reflète mon attachement à la transmission, à la justice sociale et à l’égalité des chances. Participer à Miss International France 2025, c’est bien plus qu’un concours. C’est l’opportunité de représenter La Réunion au national puis à l’international, de montrer la diversité culturelle de la France et d’incarner, avec fierté, les valeurs d’authenticité, d’engagement et de vivre ensemble.

Pourquoi la soutenir ?

Parce que je suis : l’une des premières réunionnaises à représenter La Réunion à Miss International France et au Japon. Une Réunionnaise engagée, attachée à ses valeurs et à son île. Une ambassadrice de la diversité culturelle et linguistique française. Une candidate investie dans des projets concrets au service de l’humain.

Comment la soutenir ?

- Prix de la popularité : Likez, commentez, partagez ma publication de présentation sur Instagram et Facebook, sur le compte @lesbeautesdelacouronne. Pour que le j’aime soit pris en compte, il faut que vous soyez abonnés à la page @lesbeautesdelacouronne. Tous les autres votes ne seront pas pris en compte si vous n’êtes pas abonnés !

- Vote sur HelloAsso (compte pour ⅓ de la note finale) Votez pour moi sur HelloAsso (Lien à venir) Il n’y aura pas de vote au moment de l’élection, tous les votes se font sur la plateforme HelloAsso avant le jour J.

Déroulé de l’élection

L’élection se déroulera le samedi 5 juillet 2025 en île de France, avec plusieurs tableaux :

1. Tenue de sport (Brassière + legging)

2. Robe de cocktail

3. Maillot de bain (une ou deux pièces au choix)

4. Robe de soirée

Notation

- Public (votes sur HelloAsso : ⅓ de la note finale)

- Comité (durant toute l’aventure)

- Jury (le soir de l’élection)