Pas de vigilance particulière aujourd’hui. Régime de brises dominant dans une atmosphère sèche.

La rentrée scolaire se déroule sous un grand soleil. En effet, en matinée le temps est très agréable. Quelques nuages sans conséquence fleurissent sur les pentes à la mi-journée. Les cirques de Mafate et Cilaos ainsi que les sommets conservent des conditions ensoleillées, tandis que les éclaircies sont un peu contrariées dans le cirque de Salazie. Ces nuages d’évolution diurne débordent plus facilement vers le littoral Est en cours d’après-midi, alors que le reste des côtes profite du soleil.

Les températures subissent une grande amplitude thermique avec 5 à 6°C pour le Volcan et le Maïdo, 8°C pour Cilaos et 20 à 23°C au bord de l’océan pour les minimales. Quant aux maximales, elles flirtent avec 18°C pour le Maïdo, 24°C pour Cilaos et 28 à 30°C à la côte.

Les brises prédominent avec un petit vent de Sud sur les plages de l’Ouest dès la mi-journée.

La mer est tout au plus agitée avec la présence d’une houle de Sud-Sud-Ouest inférieure à 2 mètres.