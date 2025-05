La nuit dernière a été particulièrement pluvieuse et orageuse, plus de 800 impacts de foudre ont été enregistrés à La Réunion. Une amélioration du temps est attendue pour ce samedi après-midi.

Après une nuit très pluvieuse et orageuse sur une grande partie du territoire, 152 millimètres de pluie relevés à Saint-Joseph en 12 heures la nuit dernière, 104 millimètres à Salazie, et plus de 800 impacts de foudre, la Réunion se réveille sous un ciel maussade avec encore des épisodes pluvieux.

Le Sud et surtout l’Ouest bénéficient de conditions plus clémentes. Il faut vraiment attendre l’après-midi pour voir une réelle amélioration avec de belles éclaircies qui reviennent sur le bord de mer avant de s’élargir dans les Hauts la nuit prochaine.

L’alizé se renforce cet après-midi avec des rafales prévues entre 70 et 80 km/h entre Saint-Jo et Saint-Pierre, 60 km/h au Barachois.

L’état de la mer n’est pas fameux, soit agitée, soit forte, notamment dans le Sud où elle se croise avec une houle de Sud-Ouest.

Les températures gardent un bon niveau, bien qu’étant tout juste de saison dans l’Est.