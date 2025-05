La Réunion est impactée par le premier front froid de l’année. Cela se traduit par de la pluie, une baisse des températures et du vent. Les régions Sud et Est sont particulièrement impactées.

Vents soutenus, averses, mer agitée, le décor météo de ce début de semaine est planté. Dans le sud les pluies n’ont quasiment pas cessé depuis ce lundi soir. Certains n’ont pourtant pas renoncé à sortir. "La pluie ne me dérange pas, on en avait besoin pour arroser un peu les plantes. Un peu de pluie, ça fait du bien, on en avait besoin".

Une situation liée au renforcement de l’anticyclone des Mascareignes qui ramène un alizé humide et une masse d’air instable. Cela se traduit par des averses localement soutenues, notamment dans le Sud et l’Est de l’île. Dans son restaurant, Marie-Paul n’a pas le choix, il faut assurer le service. A l’extérieur les tables restent vides, conséquence de la pluie. "Tout le monde reste chez soi, si j’étais chez moi je serais restée sous ma couette au chaud", confie la restauratrice.

Côté mer, la prudence est de mise, des vagues pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres sont attendues sur les côtes exposées. Les autorités déconseillent aux usagers toute sorte de sorties en mer. Le temps devrait rester perturbé jusqu’à jeudi.