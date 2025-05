Une agréable journée se profile ce dimanche. Le temps s’annonce nuageux sur les régions de l’Est, mais les éclaircies feront rapidement leur retour. Le soleil brille généreusement partout ailleurs.

Les nuages se développent sur les premières pentes à la mi-journée sans grande velléité, laissant les hauts sommets sous un beau ciel bleu. Sur les Hauts du Nord et de l’Ouest, une couverture nuageuse peu imposante prend ses quartiers.Partout ailleurs, c’est un temps souvent peu nuageux qui règne, notamment sur les côtes Ouest et Sud.

Les températures maximales avoisinent 26 à 30°C sur la frange littorale, 21 à 24°C dans les cirques.

Le vent perd de sa vigueur par rapport aux jours précédents et les brises prédominent sur une grande partie de l’île. Un vent d’Est avec des rafales de 40 km/h intéresse le Sud-Sauvage et Sainte-Marie.

La mer est peu agitée dans les baies de Saint-Paul et de la Possession et agitée ailleurs. Une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres déferle le long des côtes Ouest et Sud. Sur la côte Est, la houle voisine également de 2 mètres est d’Est.