Dans son dernier bulletin, Météo France indique que les régions Ouest et Est de l’île seront concernées par une vigilance jaune vents forts ce mardi 6 mai. Elle sera effective de 15h jusqu’à 4h ce mercredi.

"Sur les plages et toute la côte Est entre Sainte-Rose et Sainte-Marie, c’est le vent qui fait parler de lui, on dépasse souvent les 70 km/h. Les 80 km/h en rafales sont atteints sur la Pointe des Trois Bassins ou Saint-Benoît par exemple", indique Météo France.