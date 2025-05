Un dégradé nuageux est en place sur le département en ce début de week-end. Des éclaircies sont présentes en direction de l’Ouest alors que dans l’Est, le ciel est souvent chargé et porteur de faibles précipitations.

Au fil des heures l’intérieur s’ennuage, notamment sur les hauts de l’Ouest, mais le soleil résiste franchement le long du littoral Sud avec la présence d’un alizé plutôt véloce sur cette région, et de façon un peu plus timide à la côte sur Saint-Denis. Les éclaircies demeurent majoritaires également dans le cœur des cirques de Mafate et Cilaos. Côté précipitations, elles restent faibles et intéressent plutôt l’Est en matinée et les hauts de l’Ouest l’après-midi. Elles peuvent néanmoins perdurer le long des contreforts du volcan une bonne partie de la journée.

Les températures maximales oscillent entre 27 et 30°C au bord de l’océan, 22 à 24°C dans les cirques.

Le vent, orienté Est-Sud-Est souffle en rafales de 60 à 70 km/h vers Saint-Pierre jusqu’à la Pointe au Sel, ainsi que sur le beau pays. Les brises sont en place dans les baies de la Possession et de Saint-Paul.

La mer est peu agitée dans les baies, agitée ailleurs, voire localement forte sur la côte Sud. La houle d’alizé approche deux mètres à l’Est et la houle de Sud-Sud-Ouest au Sud s’amortit progressivement vers 1 mètre 50.