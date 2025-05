Ce dimanche 25 mai, c’est l’état de mer et le vent qui marquent les esprits en ce jour de fête des mères. La houle australe poursuit sa montée en puissance avant un pic prévu en fin d’après-midi et soirée.

La mer devient alors très forte sur les littoraux Ouest et Sud et des vagues de 4 mètres 50 à 5 mètres sont attendues de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel.

Le vent est aussi de la partie. Il s’oriente au Sud-Sud-Est donnant des rafales voisines de 65 à 75 km/h le long des plages ainsi que sur le littoral Est entre Sainte-Rose et Saint-André. Les hauteurs exposées ainsi que la région des plaines sont soumises à des rafales soutenues.

Pour le reste, la journée se passe sous un ciel plutôt clément et fréquemment ensoleillé, plus particulièrement en montagne. Seuls quelques nuages peuvent s’attarder au lever du jour sur le Sud sauvage puis sur les pentes du Nord et du Nord-Ouest l’après-midi. Les températures sont dans l’ensemble légèrement inférieures aux normales de saison avec toutefois une légère hausse des maximales dans le Sud à la faveur d’un ensoleillement plus généreux que la veille.