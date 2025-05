Le début de semaine commence par une matinée pleinement ensoleillée. L’après-midi est nuageuse, notamment sur les pentes du nord-ouest et sur la région du Volcan où se produisent quelques faibles averses dans l’ensemble.

Pas de vigilance particulière.

Vent de secteur sud soufflant en rafales en journée.

Les sommets au dessus de 2 200 mètres environ restent dégagés. Des éclaircies sont présentes sur les bandes littorales, particulièrement celles des plages. Une dégradation du temps est néanmoins attendue pour le début soirée sur le sud de l’île. Côté température, les maximales s’échelonnent entre 29 et 32 °c sur le rivage et entre 19 et 20 °c sur le Maido et le Volcan. Le vent de sud-sud-est est faible mais il a tendance à se renforcer en fin de journée. Aussi, on attend des rafales d’une cinquantaine de km/h sur les plages de l’ouest. La mer est agitée au vent. La houle d’alizé de sud-est est comprise entre 1 mètre 50 et deux mètres.