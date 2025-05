Très belle matinée sur le département avec un soleil omniprésent, puis l’évolution diurne prend le relai dans l’intérieur.

Prévisions pour ce vendredi 9 mai 2025 :

En effet, la couverture nuageuse prend ses quartiers sur les pentes et hauteurs du département. Si en début d’après-midi, quelques sommets émergent de la couche nuageuse, ce n’est plus le cas par la suite. Des débordements nuageux s’opèrent entre le Cap Bernard et le Port. Sur le reste du littoral, le ciel est plus variable avec la présence de belles éclaircies. En terme de précipitations, des averses se produisent ici et là mais elles sont souvent faibles. Elles deviennent modérées sur le Nord-Ouest.

Le vent est faible avec tout au plus un petit souffle d’est sur le nord et le sud, partout ailleurs on note un régime de brises.

La mer est agitée sur l’est et dans le sud sauvage. La houle de sud-est est voisine de 2 mètres. En soirée on observe les prémices d’une houle australe, 1 mètre 50 en sud-ouest le long de la côte Ouest .