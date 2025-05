La matinée est bien ensoleillée sur l’île avec quelques résidus nuageux sur l’Est. A la mi-journée, l’ennuagement des pentes se déclenche.

Prévisions pour ce dimanche 4 mai 2025

L’après-midi est nuageuse dans l’intérieur du département. Si quelques sommets émergent encore de la couche nuageuse au début de l’après-midi, ils ont plus de mal par la suite avec des développements verticaux plus importants. En termes de précipitations, de faibles averses se déclenchent sur les pentes du Volcan, les Plaines de l’Est, les pentes du Nord-Ouest et du Nord. Les bandes littorales connaissent un ciel plus variable avec une prédominance d’éclaircies sur les littoraux du Port et de Saint-Pierre.

Les températures maximales atteignent 28 à 31°C sur le littoral, 25°C à Cilaos et 16 à 18°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

Les brises sont en place en matinée puis un vent de secteur Sud se lève sur les plages de l’Ouest jusqu’au Port ainsi qu’au voisinage de Saint-Philippe.

La mer est souvent peu agitée dans l’Ouest et le Nord mais agitée ailleurs au déferlement d’une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres.