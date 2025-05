Un temps très agréable nous accompagne pour démarrer la semaine. Le soleil est en effet largement présent ce matin sur l’ensemble de l’île.

Prévisions pour ce lundi 12 mai 2025

Il se montre plus discret à mi-pentes l’après-midi sans donner de pluies significatives. Les plus hauts sommets et les cirques restent bien dégagés. En fin de journée, une dégradation pluvieuse s’amorce par le sud-est donnant des averses entre Saint-Jo et Sainte-Rose.

Les températures restent toujours élevées pour la saison avec souvent plus de 30 degrés en bord de mer par exemple.

Le vent va se renforcer en cours d’après-midi avec des rafales de Sud à 50 km/h sur les plages et entre Sainte-Rose et Champ Borne.

La mer est peu agitée dans les baies de Saint-Paul et la Possession et sur le rivage de Saint-Denis. Ailleurs elle est agitée avec des petites houles de saison.