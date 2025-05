Saint-Benoit, Sainte-Rose et Saint—Philippe ont une nébulosité assez importante et leurs pluviomètres relèvent quelques millimètres de précipitations.

Prévisions pour ce vendredi 2 mai 2025 :

Ailleurs, le rayonnement solaire est plus conséquent. Les nuages de pentes se forment ainsi à la mi-journée, l’après-midi est nuageuse. Sur le massif du Volcan, les nuages ont le loisir de connaitre une belle extension verticale. Le sommet est par moment dans les nuages et il pleut souvent sur la région des Grandes Pentes. Ailleurs, l’extension est moins marquée. Des éclaircies sont même présentes dans les Cirques mais surtout aux endroits ventilés comme Saint-Pierre ou Saint-Denis. Quelques crachins ici et là dans les hauts du Port et de Saint-Gilles.

Le vent faiblit, 50 à 60 km/h en rafales sur le sud, le sud-ouest et les côtes nord, 40 à 50 km/h sur les Plaines de l’est.

La mer est souvent agitée, presque forte autour du Volcan à cause de la houle d’alizé encore proche de 2 mètres.