La houle australe commence à s’amortir, mais la mer reste forte à très forte sur le littoral Ouest et Sud en matinée avec encore des vagues voisines de 3 mètres 50 à 4 mètres, s’amortissant sous les 3 mètres en fin de journée.

Prévisions pour ce lundi 26 mai 2025

Le vent d’Est à Sud-Est souffle assez fort sur le littoral exposé avec des rafales voisines de 60 km/h entre Sainte-Rose et Saint-Denis ou sur le Sud Sauvage et 70 km/h entre la pointe au Sel et Saint-Joseph. Les rafales sont également sensibles dans les hauts exposés où elles avoisinent les 60 km/h.

Côté ciel, les nuages viennent se bloquer tout au long de la journée sur les pentes Sud et Est du piton de la Fournaise et distillent de petites pluies intermittentes sur ces régions. Sur l’Est et le Nord de l’île, les nuages sont également présents mais circulent rapidement portés par l’alizé.

Enfin sur une large moitié Ouest de l’île et en montagne ce sont les éclaircies qui dominent ce matin avant l’étalement des nuages de pentes entre Saint-Paul et La Possession cette après-midi. La région de Saint-Pierre bénéficie de belles éclaircies tout au long de la journée.

Les températures maximales restent inférieures aux normales de saison, notamment dans les hauts.