Le soleil nous fait vite oublier la fraîcheur présente à l’aube et c’est un temps largement ensoleillé qui s’installe partout ce matin.

Prévisions pour ce mardi 20 mai 2025 :

Vers midi, les nuages prennent place sur les pentes, en particulier celles du Nord et de l’Ouest. Au fil de l’après-midi, ils apportent même un peu d’ombre le long du bord de mer entre le Port et Sainte-Marie. Mais rien de très menaçant, au pire une petite farine possible du côté de Petite France ou de Dos d’Âne par exemple. Ailleurs, c’est un temps globalement bien ensoleillé et sec qui perdure. Les éclaircies résistent bien dans les Cirques et sur les Plaines. Les plus hauts sommets restent dégagés. En fin de journée et surtout nuit suivante, le temps devient plus humide sur le quart Sud-Est, en particulier sur le massif du Volcan.

Le vent de Sud ou Sud-Est se réveille le long des côtes Ouest et Est. Il souffle en rafales de 50 à 60 km/h entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes et de la route des Laves à Sainte-Marie, voire même légèrement plus du côté de Gros Piton Sainte Rose. Un peu de vent de Sud-Ouest également du côté de la Plaine des Palmistes.

Les températures maximales sont stationnaires et une nouvelle fois bien au dessus des normales de saison ( de 1 à 3°C en général ). Elles atteignent ainsi localement un bon 31°C sur les zones littorales baignées par le soleil.

La mer est peu agitée sur le Nord et vers le Port. Elle est agitée ailleurs avec deux houles voisines de 1 mètre 50 chacune. La première de secteur Sud-Ouest dans l’Ouest et le Sud, et une autre d’alizé sur l’Est.