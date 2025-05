Le début de journée se déroule sous un temps agréable sur la majeur partie de l’île sauf sur l’Est, approximativement de Saint-Benoît à Saint-Philippe en passant par le volcan, où poussés par le vent les nuages se font de plus en plus nombreux avec par moment une averse.

Prévisions pour ce samedi 3 mai 2025 :

L’après-midi devient souvent très nuageuse dans l’intérieur. Les nuages restent bloqués sur les pentes de l’Est avec quelques averses. Les nuages glissent ensuite vers le littoral Ouest apportant un peu d’ombre le long des plages de l’Ouest.

Les températures maximales sont stationnaires et au-dessus des standards de saison d’environ 1 ou 2 degrés.

L’alizé continue à s’essouffler et ne donne plus que des rafales de l’ordre de 40 km/h sur les littoraux Nord, Est et Sud-Ouest.

La mer est peu agitée à agitée, mais devient forte sur le sud sauvage avec une houle d’alizé entre 2 et 2 mètres 50.