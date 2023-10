Après une belle matinée ensoleillée, le ciel se couvre sur presque l’ensemble du littoral. Seules, les zones exposées au vent bénéficient de belles éclaircies. Les plus hauts sommets (supérieurs à 1500 m) restent au soleil.

L’après-midi, les nuages s’étalent un peu plus en direction de la mer. Dans la convergence, du côté de la baie de la Possession quelques averses restent en mer. On garde les pieds au sec sur l’île. De belles éclaircies persistent dans les cirques et c’est du plein soleil sur les sommets. La crème solaire est fortement recommandée dans les hauts.

La relative fraîcheur au lever du jour dans les cirques et les plaines s’efface vite. Les températures maximales dépassent allègrement 20°C au Volcan et au Maïdo et s’approchent des records de saison. Ailleurs, sur la côte par exemple, elles montent entre 25°C du côté de la route des Laves et 27 à 29°C en règle générale.

L’alizé d’Est à Sud-Est souffle en rafales de 40/50 km/h sur les plages et en altitude, jusqu’à 60 km/h sur les côtes Nord et Sud.

Enfin, la mer est peu agitée à agitée au déferlement d’une petite houle de Sud proche de 1 mètre à 1 mètre 50.