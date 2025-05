Le temps reste humide sur la région du Volcan mais les averses baissent temporairement en intensité en journée. Une dégradation du temps est attendue pour la nuit prochaine sur les régions du Sud et Sud-Est principalement.

Prévisions pour le mercredi 7 mai 2025 :

Pas d’amélioration sur la région du Volcan qui continue d’essuyer des averses relativement fréquentes. Cependant, elles sont moins intenses que la veille. Ailleurs les éclaircies alternent avec des passages nuageux avec plus ou moins de soleil, plutôt généreux en matinée, plus contrarié l’après-midi sauf aux endroits ventilés comme à Saint-Pierre ou Sainte-Marie. En effet les rafales de vent peuvent localement flirter avec les 70 km/h dans ces zones exposées. Les pluies s’étendent l’après midi sur les hauts de Saint Leu, les Makes ou le Tevelave. Des averses plus discrètes se déclenchent sur la région de Salazie ou les hauteurs de la Possession.

Une dégradation du temps est attendue pour la nuit prochaine sur les régions du Sud et du Sud-Est, accompagnée par de fortes averses, localement orageuses.

Les températures oscillent entre 26 et 30 °c sur le littoral, et 21 à 24 °c dans les Cirques.

Houles et vent se combinent pour donner encore une mer forte sur une bonne partie du littoral, à l’exception du Nord-Ouest où la mer reste agitée.