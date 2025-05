Après une nuit pluvieuse au Volcan, le réveil est encore maussade sur le secteur, il faut souvent attendre la mi-journée pour retrouver de belles embellies sur le Sud Sauvage ou la route des laves.

Selon le dernier bulletin de Météo France, une vigilance jaune fortes pluies/orages est en cours depuis 7h ce mardi dans les régions Est, Sud-Est et Sud de l’île.

Elle devrait prendre fin aux alentours de 16h selon Météo France.

Prévisions pour Ce mardi 13 mai 2025

Le ciel se montre gris accompagné de pluies ou d’averses. Ces pluies sont parfois fortes et peuvent donner localement de bons cumuls.

De la Pointe au Sel à Sainte Suzanne en passant par Saint Pierre, Cilaos, les Plaines, Salazie et le volcan le ciel est couvert et s’accompagne de pluies ou d’averses. Les cumuls les plus importants se situent sur la région du volcan où un coup de tonnerre ne peut être sereinement écarté. Cette grisaille gagne Mafate et le Nord de l’île avec là aussi des pluies passagères ou averses, mais ces dernières sont plus modestes. Sur les régions de l’Ouest entre la Pointe au Sel et le Port, les nuages finissent par déborder, avec quelques gouttes possibles à mi-pentes.

L’après-midi, les pluies deviennent plus éparses et épisodiques, les intervalles de temps sec sont plus durables, mais le relief et l’intérieur de l’île restent sous la grisaille. Il faut attendre la fin d’après-midi et la nuit prochaine pour voir se dessiner une réelle amélioration.

Le vent de secteur sud-est est modéré a assez fort du Sud Sauvage à la Pointe au Sel et le long des côtes nord-est avec des rafales de 50 à 60km/h.

La mer est agitée avec une mer croisée entre une houle australe et une houle d’alizé, les deux proches de 1 mètre 50.