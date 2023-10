En matinée, les nuages sont nombreux à l’Est d’une ligne Le Port - Saint- Philippe et apportent quelques gouttes anecdotiques. Ailleurs les éclaircies dominent encore.

Peu avant la mi-journée, l’évolution diurne vient s’ajouter et les nuages associés envahissent peu à peu l’ensemble des Hauts, et déversent quelques averses, de façon privilégiée sur les hauteurs de l’Est et du Nord. Seuls les plus hauts sommets émergent au dessus de la couche nuageuse. De belles périodes ensoleillées font leur retour en cours d’après-midi, sur le littoral s’étendant de la Grande-Chaloupe à Sainte-Rose, en passant par le chef-lieu.

L’Alizé est peu vigoureux, et ce sont souvent les brises qui dominent. Les pointes peinent à atteindre les 30 à 40 km/h sur le Sud Sauvage ainsi que de Champ-Borne à la NRL.

Les températures maximales oscillent entre 27 et 30°C sur le littoral,et entre 21 et 24°c dans les cirques. Du fait d’une couverture nuageuse s’épaississant plus haut que la veille, elles sont en baisse au Maïdo ainsi qu’au Pas-de-Bellecombe-Jacob, et atteignent les 17 à 19°C.

La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle de Sud-Sud-Ouest, inférieure à 1 mètre 50, déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.