Grand soleil et chaleur sur les sommets ! En ce début de matinée, quelques nuages sont présents dans notre ciel, essentiellement sur le Nord de l’île accompagnés de petites farines. Ailleurs, c’est le soleil qui accueille ce début de semaine.

Au fil de la matinée, les nuages prennent possession des premières pentes et viennent ceinturer le relief de la Réunion où l’ambiance devient bien humide. Au-dessus de 1500 mètres d’altitude environ, le soleil règne sans partage.

Le Piton des Neiges, le Maïdo, et le volcan bénéficient donc d’un lundi très ensoleillé et très chaud.

Dans l’après-midi, les nuages débordent en direction de l’océan apportant un peu d’ombre en bord de mer mais de Sainte-Marie à la Pointe au Sel en passant par le Port, le littoral devrait conserver le soleil.

Le vent de secteur Nord souffle sans excès avec des rafales de l’ordre de 40 à 50 km/h entre l’Anse des Cascades et Saint-Philippe et entre la Pointe des Galets et la Pointe au Sel.

Au meilleur de ce lundi, les thermomètres affichent 28 à 31°C sur le littoral et de 22 à 26°C dans l’intérieur des terres.

La mer est peu agitée à agitée. La houle de secteur Sud reste inférieure à 1 mètre 50.